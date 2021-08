El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, le pregunta al gobernador nrique Alfaro, por qué en respuesta a la solidaridad y a una acción responsable frente a la pandemia, impone un recorte presupuestal que es ilegal y en contra de la autonomía universitaria.

“La Universidad ha acudido a todos los llamados en defensa de Jalisco y fuimos solidarios porque creemos en la división de poderes, creemos en el fortalecimiento de los estados y municipios, también creemos en los equilibrios y la autonomía. Justo por eso es por lo que no entiendo por qué hoy que la Universidad sostiene una postura responsable y desde el centro se nos acusa de no regresar a clases por cuestiones políticas, lo que recibimos de tu bancada y de tu gobierno es un recorte en lugar de recibir apoyo y solidaridad. En verdad me desconcierta muchísimo”.

Considera que es perverso poner a competir al Museo Ambiental y al Hospital Civil de Tonalá, sobre todo cuando financieramente los dos son viables y promovidos por la UdeG.

Lo llama a dialogar, para enfrentar uno de los puntos más críticos de la pandemia. (Por Gricelda Torres Zambrano)