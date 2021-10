A pesar de que hoy se llevó a cabo la tercera caminara por la autonomía universitaria a la casa del Gobernador, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señala que hasta el momento Enrique Alfaro no se ha puesto en contacto con él.

“Yo no he tenido comunicación, no he tenido la oportunidad, espero pronto tenerla. Habíamos instalado una mesa con el Secretario de Gobierno, el Secretario de Hacienda, que espero que se retomen muy pronto, pero no hemos tenido una respuesta hasta ahorita, pero bueno, estoy seguro que 329 mil jaliscienses lograrán sensibilizar al Gobierno del Estado”.

Y al calificativo de “irresponsables” como llamó el Gobernador a estas caminatas universitarias, el Rector de la Universidad de Guadalajara dijo que es más irresponsable no apoyar a un museo o a la salud. (Por José Luis Jiménez Castro)