Los Leones Negros vencieron de visita un gol por cero a los Dorados, en Sinaloa, para asegurar un sitio en la Liguilla de la Liga de Expansión MX, que vive su última jornada.

Alejandro Bravo clavó el único gol del juego. En otro juego de este sábado Morelia y Tampico empataron a cero goles.

De esta manera se definen las series de cuartos de final: Atlante cierra como líder y se medirá a los Alteños. Cancún tendrá como rival al Morelia. Tampico a los Leones Negros de la UdeG y la última serie será entre Irapuato y Mineros. (Por Martín Navarro Vásquez)