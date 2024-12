Los Leones Negros derrotaron 3-0 al Tapatío dentro del cuadrangular por los 50 años del equipo de la Universidad de Guadalajara y dieron una buena actuación rumbo al torneo de Clausura de la Liga de Expansión MX.

Los goles para el triunfo del equipo de la UdeG fueron con doblete de Jesús Ocejo y uno más de Carlos Fierro.

Hubo un momento especial donde se realizó un homenaje a cerca de 80 personajes ligados a los leones Negros.

“Muy emocionado por lo que significa la Universidad para mi. Además poder ver en un mismo evento a los clubes Atlas, Chivas, Tapatío y Leones Negros es algo magnifico. Muchísima emoción porque no siempre se cumplen 50 años y poder celebrar es algo maravilloso. Al final lo que vi he podido hacer en mi vida no lo podría explica, siempre agradecido con mi Universidad”, dijo Alberto Castellanos presidente del equipo de los Leones Negros.

Desde los primeros técnicos como Tito Gutiérrez, pasando por el Vikingo Dávalos, Luis Plascencia, Roberto da Silva, Daniel Guzmán, Octavio Mora, Rafael Ortega, y muchos más personajes fueron reconocidos. (Por Martín Navarro Vásquez)