Producto de las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien acusó a setenta personas de ser parte de la red de corrupción relacionada con Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha presentado ante diferentes autoridades, 23 denuncias así lo comenta su titular, Santiago Nieto.

“Hemos entregado ya información de 35 a distintas autoridades, particularmente a la Fiscalía General de la República, y hemos presentado denuncias en contra 23 de estos 71, por considerar que existen elementos”.

En el caso particular del ex panista Ricardo Anaya, explicó que a solicitud de la FGR, fue citado a una audiencia ante un juez federal en materia de control, donde entregará la información con la que cuenta, ya que el ex candidato presidencial es una de las 70 personas denunciadas por Lozoya. (Por: Arturo García Caudillo)