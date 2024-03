El presidente del Atlas José Riestra dijo que ya comenzaron a evaluar, qué jugadores seguirán y quienes tendrán que salir, al vivir un torneo que no esperaban con tan solo 10 puntos de 33 posibles al momento.

“No estoy contento ni con los resultados ni con las formas ni con la situaciones, por eso hay que evaluar muy bien y al final del torneo, quien realmente quiere estar quien dice que quiere estar realmente con los hechos con los actos. Con esto de compromiso con esta corresponsabilidad demuestra que quiere estar en este proceso”, dijo molesto el dirigente rojinegro.

Indicó Riestra que si el equipo no llega a los 25 puntos que se pusieron como meta, será un fracaso. “El objetivo clarísimo, así lo hablamos e hicimos el compromiso y si no lo hacemos hay que decirlo así de claro, no fuimos capaces de conseguir el objetivo y tenemos que decir que fue otro torneo donde fracasamos, sabemos qué hay un tema de cociente, debemos sacar la mayor cantidad de puntos para salir de esa zona que ante nos costó y hoy estamos de regreso. Si no llegamos a esos 25 puntos es claro que el objetivo no lo alcanzamos”.

El domingo Atlas recibe a Monterrey. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAtlasFC)