Este domingo con mucho éxito se llevó a cabo la segunda etapa de la Copa Zapopan de Ciclismo con un circuito en las calles del centro del municipio ex maicero. José Ramón Muñiz fue el ganador de la categoría elite mientras que en las damas Andrea Ramírez fue la triunfadora y comentó.

“Mi objetivo era ganar la carrera porque soy de aquí y porque tengo equipo completo y bueno al final no pensé que iba a ser una fuga tan larga, pero vi la oportunidad y con el equipo que tengo y sabía que iba a tener, decidí intentarlo con todo de lejos y se logró así es que estoy muy feliz”.

En la categoría libre Yussely Mendívil Soto se llevó el primer lugar en la rama femenil y Diego Yepes Arellano, en la varonil.

“Eso me llena de orgullo de lo que se hace en Zapopan en el deporte que los comentarios vengan de ellos que son nuestros primeros usuarios. Por otra parte, uno de los principales motivos por los que hacemos estos eventos es para que las niñas y los niños se puedan incentivar en este deporte y fomentarlo para que lo practiquen. Haber iniciado desde hace 4 años la Copa Zapopan viene incentivando todos estos trabajos”, dijo Alejandra Galindo directora del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. (Por Martín Navarro Vásquez)