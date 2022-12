Es un mito que durante la temporada invernal aumente la depresión, aclara el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental en Jalisco, Francisco Javier Ramírez Barreto, al considerar que se confunde con melancolía.

“La melancolía es esa tristeza que es un sentimiento del ser humano con añoranza. Cuando tú le sumas esto, y entonces entra pues por las personas que no están, que se nos adelantaron.

Porque a lo mejor en estas festividades no va a estar mi hijo, mi hija, mi hermano, porque a lo mejor están estudiando fuera. Porque no podré viajar a mi hogar materno”.

La depresión implica que se tengan por lo menos uno de dos criterios clave: Tristeza e irritabilidad la mayor parte del tiempo por lo menos dos semanas y la pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas. A esto se suman condiciones como cambios de energía, pérdida de apetito o trastornos de sueño entre otros. (Por Gricelda Torres Zambrano)