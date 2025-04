Las declaraciones que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero ofreció esta mañana en torno al rancho Izaguirre de Teuchitlán, en las que confirmó que no había prueba alguna sobre la incineración de cuerpos, fue calificada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco como una burla, así lo declaró uno de sus integrantes, Raúl Servín.

“Es una burla que nos hizo hacia nosotros, y te digo, estamos indignados por tal comunicado, que dio, que es una farsa, todo lo que dijo es falso, realmente yo vuelvo a repetir yo estoy dispuesto a acompañar al señor siempre y cuando decida venir y yo escarbar el lugar donde encontramos los restos de personas quemadas, para que vea legalidad que si hay indicios de lo que nosotros estamos hablando y no como él lo anuncia que nunca fue campo de exterminio. Literal a lo mejor no fue campo de exterminio, pero sí hubo el lugar donde quemaron personas”.

Guerreros Buscadores de Jalisco ya prepara una rueda de prensa donde aseguran evidenciarán lo encontrado para contraponer las versiones de la Fiscalía Federal. (Por Edgar Flores Maciel)