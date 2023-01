La Rectoría de la Universidad Nacional no evade su responsabilidad en el caso del plagio de tesis en que incurrió la hoy ministra Yazmín Esquivel, pero tampoco actuará bajo presiones, asegura el rector Enrique Graue.

“La Rectoría depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Se muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”.

Por ello, agregó, en breve, convocará al Comité Universitario de Ética, para que revise documentos, pruebas y evidencias para dar paso al debido proceso. (Por Arturo García Caudillo)