La Licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, dio inicio a un ciclo de conferencias que se llevarán a cabo durante el semestre 2022-A.

El evento fue inaugurado por el Magistrado, Dr. Daniel Espinosa Licón, además de contar con la presencia de la vicerrectora académica Jeanett Robles Morales, el coordinador de la Licenciatura en Derecho, Salvador Rivas Moreno y el director de la Licenciatura en Derecho, Héctor Manuel Robles Ibarría.

“Diálogos con el poder judicial del estado de Jalisco, avances en la digitalización para la impartición de justicia”, fue el tema impartido por el Magistrado Presidente, Dr. Daniel Espinosa Licón, donde puntualizó ante toda la comunidad universitaria la importancia de modernizar el poder judicial, en sus palabras dijo: “Si tengo 30 años atrás de experiencia dentro del poder judicial, ocupé todos los cargos escalafonarios, recuerdo cuáles eran las problemáticas que yo viví como auxiliar, como actuario, como notificador, como secretario, como juez y también como magistrado y entonces volteo a la justicia digital y digo necesitamos cambiar y modernizarnos”.

De igual manera compartió las dificultades a las que se enfrentó el poder judicial en tiempos de pandemia, ya que no contaban con el equipo adecuado para poder darle seguimiento a los casos, principalmente de abuso sexual, maltrato infantil y violencia intrafamiliar detonados en los hogares por la presión psicológica de permanecer en cuarentena.

“Los Juzgados estaban cerrados y paramos una actividad esencial que nunca debió de parar, no teníamos otra manera de caminar, de resolver los problemas de seguridad y de justicia que se reclamaban porque no teníamos los mecanismos para hacerlo”, señaló Espinosa Licón.

Con este ciclo de conferencias la Universidad Enrique Díaz de León proveerá a los alumnos de charlas, talleres, paneles y ponencias con expertos en materia jurídica.