Tras la jornada de violencia del domingo 22 de febrero derivada del operativo contra el líder del Cártel Nueva Generación, autoridades federales llamaron a retomar actividades educativas con normalidad este martes 24, Día de la Bandera.

Diversas universidades del país confirmaron el regreso presencial a clases.

Sin embargo, en Jalisco la Universidad de Guadalajara mantendrá clases y labores administrativas en línea hasta nuevo aviso debido a las condiciones de seguridad, mientras que la Universidad Autónoma de Querétaro operará de forma virtual este martes y en Zacatecas se permitirá a estudiantes optar por clases a distancia.