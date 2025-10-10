Se estima que 1 de cada 7 niños y adolescentes en América Latina padece un problema de salud mental, calificada como la pandemia del siglo 21, explica el médico Sergio Armando Covarrubias Castillo, Jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.

“En general se considera que aproximadamente 1 de cada 7 niños y adolescentes hasta los 18-19 años, dependiendo de cada país, padece de un problema de salud mental. Cuando esto lo extendemos a lo largo de toda la vida, hay algunos estudios que ya hablan que a los 75 años de edad el 50% de la población ya habrá padecido algún diagnóstico de salud mental. Es una cantidad impresionantemente alta”.

Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el lema “Empoderar, conectar y cuidar, fortaleciendo la salud mental de las infancias y juventudes de las Américas. La intención, que la sociedad reconozca el problema y lo atienda. (Por Gricelda Torres Zambrano)