El tema del abasto de agua debe ser una prioridad en las agendas públicas, por lo que autoridades y candidatos, debería contestar cuándo será el día cero para Guadalajara y para México, asevera el investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason

“Entonces, necesitamos a partir de eso entender que no tenemos ese día cero resuelto, no hay una respuesta para decir cuándo va a ser ese día cero. Necesitamos que la autoridad en la agenda pública lo ponga en primer lugar y que ahora sí, investigadores nacionales, internacionales, hagamos esa investigación, hagamos ese gran diagnóstico”.

El Gobierno del Estado responsabiliza a los apagones de la falta de agua en colonias metropolitanas porque en el transcurso de tres días tronaron cuatro transformadores

El día cero, es aquel en el que no habrá agua suficiente para atender las necesidades de la población. (Por Gricelda Torres Zambrano)