La seguridad no es un tema de color o de partidos políticos, asegura el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién.

“La seguridad en el país, al igual que la seguridad privada no es un tema de color ni de partido político, es un tema de necesidad social, es un tema de necesidad también, lo recalco, de las y los empresarios que exigen generar certeza jurídica a este gremio, a este sector. Hoy estamos en deuda con la clase trabajadora de la seguridad privada, porque no hemos dado cumplimiento a que se expida una Ley de carácter general en materia de seguridad privada”.

Y es que expedir una Ley General de Seguridad Privada es nuestra obligación como mexicanos y como Congreso, ya que con ello se brindará certeza a trabajadores del sector, empresarios y al país. Lo anterior lo comentó durante su participación en el Foro sobre Seguridad Pública celebrado en San Lázaro. (Por Arturo García Caudillo)