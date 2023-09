El pitcher mexicano, Julio Urías de Los Dodgers de los Ángeles, afronta un cargo grave por causar lesiones corporales a su pareja, dijo este martes, María Lucero, agente del departamento policial del Condado de Los Ángeles, California.

El sinaloense fue arrestado el domingo y salió el lunes tras depositar una fianza de 50 mil dólares, pero el departamento no ha proporcionado mayores detalles del arresto, sólo que hubo un incidente que involucró al lanzador y que deberá comparecer ante la corte el 27 de septiembre.

Aunque los Dodgers no han emitido ningún comentario sobre el tema, Julio Urías, no viajo a Miami donde el equipo enfrentará a los Marlins de Florida, estaba programado para abrir el juego del jueves. (Por Manuel Trujillo Soriano)