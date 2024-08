Al arribar al aeropuerto de Monterrey, el delantero Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul, dijo estar feliz de llegar a una institución como Tigres, por su grandeza y su afición.

“Creo que es una institución muy grande por lo grande que es la afición, me entusiasma mucho la afición, los “Incomparables” la verdad creo que es la mejor afición de México. La veces que me tocó venir como rival a aquí se me ponía la piel chinita cuando venía a jugar acá y bueno ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar”.

Sin embargo, minutos después al llegar a las oficinas del equipo Universitario, Antuna fue abucheado por algunos aficionados que ahí lo esperaban.

“Silbidos… abucheos… muerto!… Uuuuu… muerto!”.

Antuna llega al equipo felino en venta definitiva en 7.5 millones de dólares. Más uno en variables.

(Por Manuel Trujillo Soriano)