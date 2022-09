Si se las vuelven a robar ya sería el colmo. El Ayuntamiento de Guadalajara reinstaló las letras de las esculturas en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres que han ido desapareciendo en los últimos meses, sin embargo, para inhibir que se las vuelvan a llevar, ya no son de cobre, sino de madera.

A la madera le colocaron un acabado dorado para emular a las letras originales. Sólo acercándose se aprecia que no son de metal.

A decir de los encargados de colocar dichas letras, un tiempo estuvieron usando una aleación que no se puede reciclar, por lo que no tiene valor para los ladrones de metal y menos para las chatarreras. Otras letras son de fierro que tampoco tienen mucho valor en caso de revenderlas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)