El Chihuahuense Uziel Muñoz hizo historia este sábado para el deporte mexicano. Logro plata en el Campeonato mundial de Atletismo dentro del impulso de bala al lograr el segundo lugar con un lanzamiento de 21.97 metros, lo que además representa un nuevo récord mexicano.

Para México es la primera medalla en el lanzamiento de bala en un Campeonato Mundial de Atletismo.

Muñoz fue octavo en Olímpicos de París y a sus 30 años, es el mejor resultado internacional en su trayectoria. (Por Martín Navarro Vásquez)