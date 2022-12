El dictamen sobre vacaciones dignas que este martes fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, sufrió algunas modificaciones respecto de la minuta original procedente del Senado, pero provocó diferencias al interior del Grupo Parlamentario de Morena, ya que hubo posiciones encontradas entre sus legisladores, como en el caso de Susana Prieto, quien no estuvo de acuerdo con el resultado.

“Ustedes van a colocar al trabajador a que vaya a una mesa y diga, bueno, este, ¿sí me puede dar mis vacaciones en julio porque se va a graduar mi hijo? Y entonces el patrón le va a decir no, no te las voy a dar en julio porque aquí dice que tú y yo debemos estar de acuerdo y simplemente no le da la gana. Quien manda en esta situación de las vacaciones es el patrón. ¿Por qué están legitimando un convenio y no el cumplimiento estricto de la Ley en el sentido de doce días de vacaciones dignas continuas?”.

El dictamen será subido el próximo jueves al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y probable aprobación. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)