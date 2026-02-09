Ante el repunte de sarampión en México, autoridades sanitarias recordaron que las personas con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP) cuentan con protección prácticamente total y no requieren refuerzo, incluso antes de viajar.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores, adultos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Quienes tengan esquema incompleto deben aplicarse una dosis adicional, mientras que quienes no tengan antecedentes de vacunación deberán recibir dos inyecciones con intervalo de cuatro a ocho semanas.
Especialistas subrayan que la inmunización es la mejor medida preventiva y que las vacunas disponibles en el país son gratuitas y seguras, aunque están contraindicadas en mujeres embarazadas.
Vacuna contra el sarampión ofrece protección de por vida si se cuenta con esquema completo
