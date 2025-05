El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que la influencer Valeria Márquez, asesinada recientemente, no contaba con ninguna solicitud registrada para el programa de protección “Pulso de Vida”.

Aunque en redes sociales se señalaba que la joven había sido amenazada por su expareja, el alcalde aclaró que no existía antecedente alguno de que hubiera solicitado apoyo oficial al respecto.

“Estaba en vivo, ella estaba amenazada, yo lo primero que hice en el momento que me di cuenta es checar si ella había pedido pulso de vida, si había pedido pulso de vida y no, no teníamos ninguna. Me doy cuenta de que ella estaba amenazada ya desde hace tiempo, que lo había comunicado por medio de sus redes, pero nosotros no seguimos redes a menos que de repente alguien nos dé la información”.

El edil aseguró que el municipio colabora con la Fiscalía General del Estado para aportar todos los datos que sean necesarios en la investigación del feminicidio. (Por Usi Toledo Aguayo)