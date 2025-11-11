A unos días del primer aniversario luctuoso de la actriz del Cine de Oro mexicano, Silvia Pinal, su tumba en el Panteón Francés de la Ciudad de México fue objeto de vandalismo y saqueo, lo que generó una profunda indignación, revelando daños materiales significativos en la sepultura de la diva.

Entre los daños reportados, se destaca la afectación a la placa conmemorativa, la rotura de elementos decorativos y, lo más grave, el saqueo de objetos de valor sentimental que adornaban el lugar, que sus hijos y nietos habían depositado en la cripta.

Se espera que la familia presente una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se inicie una investigación y se encuentren a los responsables de este atentado contra el patrimonio y la tranquilidad de los deudos. (Por Katia Plascencia Muciño)