A punto de concluir 2023 y a cinco años de iniciado su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió las cifras de crecimiento de la economía mexicana.

“Voy a dar un pronóstico: antes de que yo termine vamos a tener un crecimiento del 1.3 promedio anual, a pesar de que nos caímos 19 por ciento con la pandemia. Vamos a estar arriba en el sexenio, que es una hazaña, después de esta caída que no se daba en cien años en la economía. Ahora tenemos 3.4 de crecimiento anual”.

Aseguró que en su administración no se maquillan las cifras y adelantó que para mantener a raya la inflación, volverá a reunirse con productores, comerciantes y distribuidores de alimentos, para continuar con el acuerdo para no aumentar los precios de la canasta básica. (Por: Arturo García Caudillo)