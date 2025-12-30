Tras los minutos de terror vividos en medio de la balacera sobre avenida Topacio en Zapopan, los habitantes de la zona sobrevivieron ilesos al fuego cruzado, aunque más de una decena de viviendas resultaron con daños por los disparos. Mónica incluso pudo ayudar a uno de los escoltas lesionados que quedó tendido sobre una banqueta, relata para Notisistema.

“Los guardaespaldas sí los ubicaba, no sabía sus nombres, pero sí, y había uno aquí afuera de la casa, herido, entonces le saqué unas toallas para — ¿Auxiliar al guardaespaldas? — Estaba con el policía, el guardaespaldas, y le dije que si necesitaban algo, y me dijo toallas, y ya les llevé unas toallas — ¿Como para hacer un torniquete? — Pues es que traía la bala como por aquí — ¿En el pecho? — Otro lo traía aquí en el brazo, otro en el ojo, y ya de repente ya no los vi, ya no supe dónde, si se los llevaron al hospital o qué”.

Para Mónica fueron más de 10 minutos los que duró la refriega, mientras ella abrazaba a sus dos hijas escondidas en la cocina para evitar las balas que entraban a su hogar. (Por Gustavo Cárdenas)