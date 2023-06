Vecinos de la carretera a Nogales iniciaron este miércoles con una campaña de concientización vial que pretende por una parte reducir los accidentes, y por la otra hacer ruido sobre los graves problemas de circulación que enfrenta esta vialidad.

La vocera de la agrupación Puerta Poniente Gloria Sánchez indica que el tramo más complicado donde se registran más accidentes es a la altura de Rancho Contento.

“Es una campaña de vialidad donde estamos intentando hacer una educación vial a todos los ciudadanos que diga no uses celular, área peligrosa, varias instrucciones de si ves un accidente no te pares, toma tu distancia. Son una serie de señalizaciones y de alertas para que la gente sepa lo que está sucediendo en la carretera y que no ha hecho la SCT y que le toca”.

Y como si fuera adrede esta mañana la carretera a Nogales nuevamente luce saturada y a vuelta de rueda, tanto de ingreso a la ciudad como en los carriles de salida.

Y esto, dicen los vecinos, es cosa de todos los días. (Por José Luis Escamilla)