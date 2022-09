Una decena de vecinos de la colonia El Retiro se oponen a la construcción de 350 departamentos en tres edificios, en la zona del Parque Morelos.

Indican que sufren escasez de agua agua y este problema se agravaría.

Habla Patricia González, presidenta de colonos de El Retiro.

“No se han hecho estudios de suelo, no se han hecho estudios ambientales de ningún tipo, tenemos problemas de agua, duramos más de un mes sin agua y van a traernos un edificio. Claro que no nos hacen caso, ahorita que yo le dije a Alfaro dijo que “tienen seis años socializándolo”, no es cierto.*

Señala que también resultarían afectados los vecinos de las colonias La Perla y Alcalde Barranquitas.

Indica que la autoridad se aprovecha que la mayoría de los vecinos son de la tercera edad o personas que no pueden abandonar su trabajo para protestar. (Por Claudia Manuela Pérez)