La propuesta que presentaron autoridades tapatías de intercambiar el predio de Iconia por un parque en El Disparate tampoco es bien vista por los vecinos que durante 10 años se han opuesto al desarrollo inmobiliario en el predio de Calzada Independencia y Periférico, al señalar que este trueque no desagravia los daños medioambientales y a la comunidad que se genera por la construcción del complejo de departamentos.

El presidente de Únete Huentitán, Arturo Mendoza, señaló que cuentan con un amparo que frena las obras de la Troncal Huentitán en El Disparate y aún así siguen los trabajos.

“Nosotros no podemos decir que vamos a aceptar un parquesito que ahora nos quiere proponer para distraer la atención y ese parquecito lo quiere hacer sobre una zona que estamos defendiendo y sobre la cual existe un amparo”.

Señaló que la autoridad tampoco ha atendido el amparo que frena las obras en los polígonos B y C de Iconia, donde se construye el polideportivo y el parque lineal y que ni siquiera lo mencionaron en la rueda de prensa del lunes pasado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)