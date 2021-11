También el presidente de vecinos de la sección Parque de las Estrellas de la colonia Jardines del Bosque, Víctor Tovar, asegura que a él tampoco le preguntaron sobre las obras de la glorieta de Niños Héroes y Arcos, como asegura la Agencia Metropolitana de Movilidad.

“Nuncamente nos informaron. Es más, me estoy dando cuenta por ti, pero no, no ha sido socializada. Como siempre las cosas, como las obras, se hacen a cinturón apretado”.

Por su parte, la presidenta de Jardines del Bosque, Sección Centro, María Magdalena Martínez, dice que a ella sí le avisaron sobre las obras de la glorieta de Niños Héroes y Arcos, pero cuando estas ya habían iniciado. (Por José Luis Jiménez Castro)