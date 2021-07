Con el Jesús en la boca están vecinos de la colonia Jardines del Sur, pues temen que nueve gigantescos árboles localizados sobre la calle Isla Malda entre Isla Socorre e Isla Salomón se vengan abajo con las lluvias próximas.

De hecho, el más peligroso es un árbol de 20 metros de altura localizado justamente afuera del Conalep II, donde con las lluvias pasadas cinco árboles se vinieron abajo tumbando la barda del plantel.

Una vecina agrega.

“Mire, yo lo único que temo es que este árbol caiga a mi casa y me lo tumbe porque ya muchas veces se les ha avisado sobre este árbol. Tengo fotos de que ya me cayeron a mi casa”.

Los vecinos no piden que los corten simplemente que los poden. (Por José Luis Jiménez Castro)