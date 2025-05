Vecinos de la colonia Lomas de la Primavera en Zapopan, se dijeron preocupados por el riesgo de nuevas inundaciones.

Hortensia Carrillo, habitante de la zona, denunció que el canal pluvial conocido El Garabato iniciado hace dos años, no fue concluido y se han visto en riesgo debido a la fuerza con la que baja el agua que ha inundado decenas de viviendas en años anteriores y saturado el drenaje.

Hicieron un canal, desgraciadamente no lo terminaron, no lo entroncaron donde debería dónde va, hay riesgo de que baje de agua bastante agua como los años anteriores y se desborde. Mas abajo sí había un pedazo canal y si iba ayuntamiento a limpiarlo; este año no, o sea no se ha visto absolutamente nada al menos lo que es en este tramo y está muy sucio. Ya hoy cayó la primera lluvia muy fuerte y bajó bastante agua y arrastró mucha basura, entonces la verdad pues el pendiente pues no solamente es mío es con toda la gente más abajo.

Hortensia y sus vecinos temen que el cruce de avenida del Arroyo y Jardín de las Orquídeas, una de las zonas críticas, podría verse nuevamente colapsado si no se actúa pronto por lo menos con el desazolve del canal. (Por Usi Toledo Aguayo)