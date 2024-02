Luego del conocimiento que la basura que fue llevada a Matatlán no será retirada del sitio, sino sepultada, vecinos de Urbiquinta y de los alrededores del tiradero demandan que las autoridades obliguen a la empresa Caabsa a cumplir sus obligaciones o que de menos se le sancione, porque finalmente se le contrató no sólo para la recolección de los desechos, sino para una adecuada disposición final. Lo explica Armando Bañuelos, líder vecinal.

“Pero lo que es fundamental es que arbitraria e ilegalmente los depositaron ahí y a la empresa Caabsa se le pagó tanto la recolección como el traslado y la disposición final y a final de cuentas no la arrojaron a un sitio donde no tenían autorización. Por eso queremos que se cumpla con el convenio de concesión y también que se cumplan con las leyes ambientales”.

Los opositores a la operación de Matatlán criticaron además que se haya tenido que contratar a otra empresa para llevar a cabo el trabajo que era responsabilidad de la empresa concesionaria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)