Hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen, pero de eso ¿Qué culpa tienen los vecinos de la colonia Rancho Nuevo?

“Es una molestia tremenda, porque desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche están tronando cohetes, no sé de qué tipo de cohetes sean porque se oyen muy fuertes. En toda la colonia estamos molestos y el padre no hace caso. Ya hemos ido varias veces a hablar con él para decirle que esto es muy molesto y dice que como es una tradición no la puede dejar”.

La parroquia se localiza en las calles Ángel Martínez y José María Montenegro de la colonia Rancho Nuevo.

Hoy, por ejemplo, los vecinos se despertaron a las siete de la mañana a puro cohetón. (José Luis Jiménez Castro)