Familiares de Víctor José Gallardo Álvarez, de 14 años, reportado como desaparecido, bloquearon avenida Periférico al cruce de Ocampo en la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan, para exigir el hallazgo del joven que fue visto por última vez este lunes cuando se dirigía a la Secundaria General 67 en la misma colonia.

“Hasta el momento no se sabe nada. Salió ayer a las 11:00 a la secundaria, no llegó a la secundaria y no llegó a la casa tampoco. Que nos den una respuesta. Es un jovencito de 14 años que se llevaron”.

Cerca de 60 personas bloquearon la validad este martes, lo que generó una fila kilométrica de coches y unidades de Mi Macro Periférico que dejaron de funcionar por casi una hora hasta la llegada de trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, quienes le aseguraron a la madre de Víctor que sostendrían una mesa de diálogo para mostrarle avances del caso. (Por Usi Toledo Aguayo)