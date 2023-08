Un grupo de vecinos del fraccionamiento Solares bloqueó esta mañana la avenida Paseo de la Estrella a su cruce con Pase del Anochecer porque no quieren que la ruta C85 Solares pase por esta última vialidad.

Los vecinos acusan que esta ruta, que ya provocó un choque esta mañana, implicará un riesgo para los estudiantes de las escuelas que hay en la zona, entre ellos los alumnos del Instituto de Ciencias.

Usando sus vehículo donde colocaron pancartas, los vecinos cerraron el paso de la avenida en demanda que la Secretaría de Transporte modifique el derrotero.

La extensión de la ruta, informaron autoridades, fue con el objetivo de favorecer no a quienes viven en estos fraccionamientos residenciales, sino a trabajadores de la zona y estudiantes del propio Instituto de Ciencias que no cuentan con vehículo y quienes debían caminar hasta un kilómetro para llegar a este plantel. (Por Héctor Escamilla Ramírez)