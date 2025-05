Aproximadamente 150 vecinos de colonias como Las Juntitas, El vergel, El Tapatío y El Álamo, bloquean en estos momentos en su totalidad la carretera de Chapala en el sentido de salida de la ciudad, esto poco antes de la bajada de El Tapatío. Los inconformes exigen a las autoridades el inmediato restablecimiento del suministro de agua potable.

Los manifestantes acusan que desde el pasado mes de marzo no han tenido una sola gota del vital líquido, y previo a ello el suministro se les racionaba a dos veces por semana. En estos momentos la vialidad permanece cerrada y de manera itinerante cada 10 minutos permiten el paso de vehículos, lo que genera una intensa carga vehicular.

Aunque ya personal del SIAPA se encuentra en el sitio intentando dialogar, los vecinos afectados amagan con no retirarse ni quitar el bloqueo hasta que no vean salir el agua en las llaves de sus casas.

Por cierto que de manera simultánea, otro grupo de vecinos bloquea el periférico en el sentido que va hacia carretera a Chapala, esto a la altura de la colonia artesanos, me da la exigencia es la misma y el amago de no retirarse también. (Por Edgar Flores Maciel)