Vecinos de Tonalá inconformes por la operación de la central de transferencia de Matatlán y la próxima puesta en operación de la planta del Oriente de la ciudad, realizan un plantón afuera de la presidencia municipal de Guadalajara.

Acusan que no se retirarán de Plaza Guadalajara hasta tener respuestas claras de trabajos de remediación ambiental en Matatlán y evitar un nuevo incendio. Sobre la central de transferencia del Oriente, una vecina explicó.

“Que no se acaba esta lucha hasta que reubiquen esas plantas, que nos van a causar la nueva metropolitana pues es un gran problema y la que ya está en El Cielo pues ya lo está causando desde que empezaron con la tira de basura”.

La protesta se hace frente a la presidencia de Guadalajara a la firmar que este municipio no está tomando con responsabilidad el tema de la remediación ambiental en Matatlán. (Por Héctor Escamilla Ramírez)