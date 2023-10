Vecinos de Tonalá quienes se oponen a la puesta en operación de la Central de Transferencia de Basura del Cielo y la del Oriente, a pocos metros de distancia, ambas en la zona de La Jauja, afirmaron que un juzgado de Distrito no sólo les otorgó la suspensión provisional, sino también ya una definitiva que frena la puesta en operación de la Central de Transferencia del Oriente y que sería definitiva para la gestión de residuos sólidos en Tonalá.

Armando Bañuelos, dirigente de los opositores, afirmó que exigirán el acatamiento de esta suspensión definitiva.

“Si un juzgado esta señalando concretamente que debe suspender actividades la debe de suspender, recordemos que la otra suspensión definitiva de El Cielo se otorgó en mayo y fueron cinco meses que nos dijeron que no los habían notificado, que no estaban enterados, que no sabían del tema”.

Los vecinos también pelearon en tribunales la operación de El Cielo y aunque también obtuvieron suspensiones, un Tribunal Colegiado finalmente la dio la razón al ayuntamiento para que pudiera seguir operando. Los vecinos están seguro que el municipio también peleará las suspensiones obtenidas por la Central de Transferencia del Oriente. (Por Héctor Escamilla Ramírez)