Vecinos del fraccionamiento Villa Fontana, donde el año pasado hubo más de 200 damnificados por las inundaciones, pues sus viviendas no se anegaron una, sino hasta tres veces en el temporal, piden a las autoridades cumplan su promesa de atender la problemática del Arroyo Seco a sus espaldas, antes de otro desastre este año.

A decir de los vecinos son víctimas de su cercanía con el Arroyo Seco pero también por falta de acciones preventivas. Los vecinos sostuvieron una reunión con personal del municipio. Habla una vecina:

“Y supuestamente el 27 de marzo echan a andar pruebas para el 16 de abril podernos dar un avance de lo que supuestamente se ha logrado. Pero no se crea, estamos fatal en cuestión a las aguas negras, señores Camilla, es un foco de infección tremendo, lo que llevamos padeciendo como unos ocho meses”.

La preocupación incrementó porque el ayuntamiento reparte notificaciones en las casas, que se encuentran calificadas en zona de riesgo, situación que para algunos, en 15 años, no se había presentado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)