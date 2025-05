Luego de las explosiones registradas en el Álamo Industrial, algunos vecinos no han podido volver a sus hogares casi dos días después, ya que tuvieron que dejarlo todo para salir corriendo, incluidas sus mascotas.

Ese día, había salido a comprar un garrafón de agua, cuando iba entrando, iba llegando, fue cuando empezó a explotar todo y mucha gente corriendo y quemándose y de todo. Yo lo único que alcancé a hacer fue meter el garrafón de agua a la casa y la señora de la casa, ya venía corriendo para afuera, cerramos la puerta y fuimos corriendo hasta 3, 4 cuadras, cuando fue la otra explosión. Desde ese momento no he podido ingresar ni por mis cosas ni por mi herramienta, yo no soy de aquí, pues, yo venía a trabajar ahí, pero estaba encargado de los perritos que están ahí y están ahorita sin comer sin agua desde ese día, no he podido ingresar a darles de comer.

Se espera que en próximas horas el incendio sea totalmente liquidado y una fuga de gas lp controlada, para que los habitantes más cercanos a las fábricas afectadas, puedan retomar sus actividades. (Por Usi Toledo Aguayo)