Dos manifestaciones se registran esta mañana de manera simultánea en calles de Guadalajara. Por un lado, vecinos de Jardines del Country bloquean de manera intermitente la avenida Américas a su cruce con Circunvalación, para exigir que las autoridades atiendan su demanda de restaurar la cortina de la presa ubicada dentro del Parque Ávila Camacho.

Los quejosos, quienes ya se han manifestado en otras dos ocasiones, afirman que las autoridades no han atendido su denuncia y prevalece el temor que la cortina colapse con una lluvia intensa como ya ocurrió en las décadas de los 70s y 80s.

Otra manifestación se desarrolla afuera del kínder Tomás Escobedo Barba, ubicado en el cruce de Avenida de La Cruz y la calle Nudo de Cempoaltepetl en la colonia San Marcos y es que con las lluvias la barda perimetral del plantel colapsó y desde entonces no ha sido reparada. Padres de familia con niños y pancartas se manifiestan y demandan la restauración del muro, pues afirman, los menores no han podido tener clases y ya se han metido personas a vandalizar la escuela. (Por Héctor Escamilla Ramírez)