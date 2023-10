Vecinos de los municipios de Juanacatlán y El Salto se manifestaron esta mañana en las puertas del Congreso del Estado, para demandar acciones contundentes de los diputados para frenar la contaminación que aqueja a las comunidades vecinas del Río Santiago.

Los vecinos de la zona afirmaron que la propuesta de inversión del gobernador Enrique Alfaro, para ampliar la operación de la planta de saneamiento del Ahogado, están destinadas al fracaso en tanto no se prohíban totalmente las descargas de industrias al Río Santiago. Lo explica el activista Raúl Muñoz.

“Sobe todo porque está mal instalada desde su inicio, la primera sección que se inauguró desde el 2012 pues fue no apto para poder sanear el Río Santiago y ahora se aprobó una ampliación al triple de lo que está instalado, donde se van a traer aguas residuales de 14 municipios de Los Altos de Jalisco”.

Los participantes de la protesta temen que el recurso que se va a destinar para esta ampliación no se use para otras acciones de combate a la contaminación de la cuenca. (Por Héctor Escamilla Ramírez)