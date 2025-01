La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco consideró como inviable la propuesta de Morena que plantea una elección judicial para este año y en la que se renueve el 50 por ciento de los cargos.

El coordinador de MC en el Congreso local, José Luis Tostado, señaló que el IEPC ya no cuenta con los recursos económicos ni con la capacidad de realizar una posible elección para el mes de junio.

“Al día de hoy eso es técnicamente imposible, no existen ya las condiciones para que el IEPC pueda integrarse en el padrón de actividades o en la ruta de actividades que el INE viene definiendo sobre este tema. Podría haber un cambio de situación o de condiciones, pero el dia de hoy ya no estamos en condiciones de llevar a cabo este ejercicio en el mes de junio, tampoco existen los recursos dentro de nuestro presupuesto”.

Reconoció que habrá dificultades para organizar incluso la elección judicial en 2027 debido a que coincide con el proceso electoral intermedio. (Por Marck Hernández)