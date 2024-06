Para la magistrada Claudia Mavel Curiel López, con más de 31 años en el Poder Judicial de la Federación, no es auténtica la elección popular de jueces que contempla la propuesta de Reforma al Poder Judicial.

“Que no permitamos que nos engañen con el cuento de que tú puedes elegir a tus jueces, ¿cómo?, lo dije en un inicio, si tu me vas a dar la lista de sólamente las personas a las que yo puedo elegir o seleccionar, o sea, yo no estoy eligiendo realmente nada, no es auténtica esta elección -¿Y detrás de eso hay muchos intereses, no?- Claro, pues quién es el que va a aderezar o alimentar estas listas, los partidos políticos”.

De cara a los foros de consulta que comenzarán en los próximos días, Curiel López sentencia que no cualquier abogado puede ser juez, porque se requieren años de preparación.

Pide, en este sentido, ser empáticos con las personas con problemas jurídicos porque en un juicio podrían perder su libertad o su patrimonio. (Por Gricelda Torres Zambrano)