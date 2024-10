América venció 3-0 al Santos en el estadio Ciudad de los Deportes con anotaciones de Henry Martín, Ilian Hernandez y autogol de Hugo Rodríguez con la victoria las Aguilas se meten a la pelea para escalar posiciones y el cuadro lagunero se hunde en el sotano general, aún así el entrenador Igancio Ambriz dice que se queda contento con lo que vio de su equipo antes de la expulsión.

“Creo que hasta cuando estábamos once contra once, no es que estuviera parejo porque en frente hay un gran equipo, pero me quedo conforme con lo que vi hasta cuando estábamos once contra once, vean los cambios que ellos hacen pues revolucionan más a su equipo y después lastimosamente terminamos perdiendo 3-0 y de alguna u otra forma hay que levantar la cara no es nada fácil”.

El Santos terminó con diez por expulsión de Ismael Govea, por una entrada sobre Cristian Calderón.

Por su parte, el Monterrey goleo 4-2 a Tigres en el Clásico Regio con doblete del novato Iker Fimbres, más tantos de Sergio Canales y Lucas Ocampos, este último de penal. El técnico de los Rayados, Martín Demichelis destacó la actuación del canterano Fimbres.

“Nos pusieron un reto muy lindo porque estar ganando 3-0 pasar a ganar 3-2 en el descanso hay un golpe emocional para ambos equipos y el reto fue seguir haciéndolo igual y creo que en el segundo tiempo fuimos un equipo muy serio nos encontramos con un gol hermoso de Iker y creo que le regalamos un partido muy completo a toda la afición”.

Por los Felinos descontaron Guido Pizarro y André Pierre Gignac, este ultimo de penal. Es el segundo clásico que ganan los rayados en una semana tras el amistoso celebrado en Álamo Dome el sábado pasado.

Finalmente León venció de visitante 3-2 a los Bravos en Ciudad Juárez con tantos de Diego Hernández, Stiven Mendoza y Mauricio Isais; por los fronterizos descontaron Oscar Estupiñan y José García.

La jornada 12 se completa hoy con un solo partido a las 12 del mediodía cuando los Pumas reciban en CU al San Luis.

(Por Manuel Trujillo Soriano)