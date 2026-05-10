El Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres en el Camp Nou y se coronó bicampeón de la Liga de España en El Clásico de la fecha 35 y a tres jornadas de que termine la temporada.

Con el triunfo el Barsa llegó a 91 puntos y le saca 14 de diferencia al equipo “Merengue” su máximo rival, para conquistar el título 29 de su historia. Mientras que el Real Madrid terminó una temporada de pesadilla, en la que se va con las manos vacías, al perder los títulos: de LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y fue eliminación en Cuartos de Final de la Champions League por el Bayern Múnich.

El técnico Madridista, Álvaro Arvelo felicito al equipo Culé por su título y dijo entender el malestar de la afición “Merengue” tras este fracaso.

“Felicitar al Club Barcelona por haber ganado LaLiga hoy en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto y nosotros a seguir los tres partidos que nos quedan. Entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro y aprender de lo que hemos hecho mal este año

Se informó que horas antes del arranque del juego falleció el padre de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien sin embargo estuvo en el banquillo azulgrana. (Por Manuel Trujillo Soriano)