En la continuación de la fecha 17 de la Liga de España, el Barcelona de visitante derrotó hoy 2-0 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, con goles de Raphinha y Lamine Yamal. El Submarino Amarillo terminó con diez elementos por expulsión de Renato Veiga. Con el triunfo el Barsa llegó a 46 puntos y se mantiene como líder general, con 4 unidades de ventaja sobre el Real Madrid. En otro encuentro de hoy, el Atlético Madrid derrotó por 3-0 al Girona.

Por su parte, el defensa danés del Barcelona, Andreas Christensen, sufrió rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la practica de ayer, anunció hoy el club azulgrana y según la prensa estará de baja varios meses.

El ex defensa del Chelsea, que se perdió prácticamente toda la temporada pasada debido a diferentes lesiones, no será operado y deberá estar entre tres y cuatro meses fuera de actividad.

El zaguero internacional de 29 años, se perdería: la Semifinal de los Playoffs de clasificación para el Mundial de 2026 que disputará Dinamarca contra Macedonia del Norte en marzo próximo. (Por Manuel Trujillo Soriano).