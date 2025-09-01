Los Charros de Jalisco tomaron ventaja de 1-0 en la final de la Zona Norte de la Liga mexicana de Béisbol, al vencer anoche 11 carreras por 9 a los Sultanes de Monterrey en el Parque Panamericano de Zapopan y el Manager de los Caporales Benjamín Gil, asegura que no hay un equipo que les pueda ganar una serie sí juegan bien.

“Está sencillo, sí nosotros jugamos bien creo que nadie nos va a ganar una serie, no es posible, no existe un equipo en esta liga que nos pueda ganar una serie si nosotros jugamos bien, cuando jugamos mal y pichamos mal pues abrimos oportunidades en esa entrada no pichamos bien, no pichamos bien salimos del plan y ellos aprovecharon las oportunidades y por eso son un gran equipo porque aprovechan las oportunidades cuando uno se equivoca”.

Gil pronosticó antes de que iniciara la serie, que vencerán a los “Fantasmas Grises” en 4 juegos. Hoy por lo proto, se celebrará el segundo juego de la serie casa de los Charros. (Por Manuel Trujillo Soriano)