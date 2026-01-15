La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Estados Unidos de cercar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras un “bloqueo naval” previo a la captura del mandatario Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.

Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al “bloqueo naval” que, aseguró, ha buscado cercar las posibilidades de Venezuela de exportar su crudo en relaciones libres, comerciales con el mundo.