El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, dice que México es candidato para ganar la Copa Oro, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos.

“Tenemos la obligación de ser favoritos, tengo que aceptar el calificativo, tengo que aceptar que efectivamente somos candidatos al título; te quiero decir con esto que sí somos favoritos no lo niego ni lo haré, no rehuyo al título o al calificativo, pero sí respetando a todos no somos los únicos favoritos yo creo que los cuatro que estuvimos en el Final Four de hace poquito son equipos muy poderosos”.

Tras entregar una prelista de 60 jugadores, el “Vasco” indicó que le afectará al Tri, el que no estén disponibles algunos jugadores importantes que irán al Mundial de Clubes ya sea con sus respectivos equipos o como refuerzos de otros clubes. (Por Manuel Trujillo Soriano.